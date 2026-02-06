Publicada em 06/02/2026 às 11h22
O deputado estadual Cirone Deiró disse que desde o início de sua caminhada na Assembleia Legislativa, em 2019, escolheu o setor produtivo, como uma das prioridades de seu mandato. “Acredito nas pessoas que buscam o trabalho como forma de crescer na vida”, afirmou o parlamentar, durante entrevista concedida ao apresentador Jarmenio Campos, no programa Hora do Povo, transmitido pela Rede Super, nesta quarta-feira (04).
Cirone fez a afirmação sobre a importância da agricultura e da pecuária, ao responder pergunta feita pelo apresentador, em relação a viabilização de recursos para a aquisição de maquinário e implementos agrícolas, para as associações de produtores. “É uma satisfação para nós, chegar nas propriedades, ouvir as prestações de contas dos equipamentos já entregues e as declarações dos produtores, sobre os benefícios proporcionados”, disse o deputado, acrescentando que “o fortalecimento das associações representa aumento de renda para as famílias que trabalham na agricultura familiar, resultando em melhorias como a aquisição de bens e a continuidade dos estudos dos filhos”.
A construção da nova rodoviária de Cacoal foi outro assunto abordado. Os investimentos necessários para o desenvolvimento do projeto, aproximadamente R$ 7 milhões, foram assegurados pelo deputado, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha. “Estive acompanhando a obra durante essa semana e presenciei várias frentes de serviço no local", disse Cirone. Segundo ele, em breve a população do município e os usuários em geral vão poder contar com uma rodoviária bonita e aconchegante.
O apoio contínuo do deputado ao Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) também foi destaque, durante a entrevista. A entidade foi contemplada com mais três salas de aula, dois banheiros e novos aparelhos de ar-condicionado, com recursos assegurados pelo parlamentar. “O Cernic é uma entidade que desempenha um papel de grande importância em nosso município e nós estamos sempre prontos a apoiar esse trabalho”, disse Cirone.
Durante a entrevista, o deputado prestou informações sobre outras ações desenvolvidas em Cacoal, inclusive nas áreas de infraestrutura, educação, esporte e lazer. “Estamos trabalhando em parceria com o governador, coronel Marcos Rocha, com o prefeito Adailton Fúria e com o vice Tony Pablo, para atender as necessidades do nosso município”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!