Vilhena divulga calendário esportivo de 2026 com mais de 60 eventos

Publicada em 06/02/2026 às 08h47
A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) divulgou esta semana o calendário esportivo para o ano de 2026. Com o objetivo de fomentar o esporte amador e promover a saúde, a Semes realizará mais de 60 eventos em diversas modalidades coletivas e individuais, alcançando públicos de todas as idades.
Entre os destaques está a Copa Master Vilhena 45+ de Voleibol, voltada a atletas veteranos, que acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro no recém reformado Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira. O cronograma também contempla competições de artes marciais e ginástica rítmica, que reúnem desde atletas mirins até os mais experientes.
Ao todo, serão 64 eventos ao longo do ano. Como já é tradição, o Campeonato de Inverno de Futebol Society, já em andamento, abre a temporada. O ciclo se encerra em dezembro com competições de skate, basquete, voleibol e vôlei de praia.
Outras competições de peso também integram o calendário, com destaque para: Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, Copa Cidade de Futsal, Circuito Vilhenense de Vôlei de Praia (realizado em cinco etapas), Campeonato de Futebol Amador, Ruralzão e Estadual de Futebol Society; e uma etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo.
Competições estudantis também terão protagonismo com a realização dos Jogos Escolares de Vilhena (JEV’s) e os Jogos Universitários de Vilhena (JUV’S), que movimentam alunos das séries iniciais ao ensino superior.
Durante todo o ano, Vilhena oferecerá uma série de opções para quem busca o alto rendimento das competições ou apenas o desafio de se manter em movimento. Para o secretário de esportes, Silmar de Freitas, com essas ações, a Semes reafirma seu compromisso de incentivar a atividade física e o esporte amador em todas as suas formas e idades.
