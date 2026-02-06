Polícia Civil reprime tráfico de drogas em Itapuã durante ação

Publicada em 06/02/2026 às 09h15
Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Candeias do Jamari, realizou uma ação no município de Itapuã d'Oeste que resultou na repressão ao tráfico de drogas na região.
Após intensos trabalhos de inteligência e investigação, a equipe policial identificou um ponto utilizado para a comercialização de entorpecentes. Durante as diligências no local, suspeitos foram avistados e, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, portando um rádio comunicador, e se refugiaram em um imóvel já conhecido por atividades relacionadas ao tráfico de drogas.
No interior do local, os policiais civis localizaram uma grande quantidade de entorpecentes, sendo os suspeitos apreendidos em flagrante. Todo o material ilícito foi recolhido para fins de investigação.
Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Candeias do Jamari, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A ação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança e da ordem pública.
