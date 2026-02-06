Homem é atacado a tiros por motociclista na zona leste

Por pvhnoticias.com
Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros na manhã desta sexta-feira (06), na zona leste de Porto Velho.
Segundo a PM apurou, a guarnição foi acionada quando o indivíduo deu entrada baleado na UPA leste. O rapaz contou que passava pelo cruzamento das Avenidas Caula com Mamoré quando foi atacado a tiros por um criminoso que passou de moto e depois fugiu.
De acordo com a equipe médica, a vítima foi socorrida pelo Samu, de uma casa no bairro Ayrton Sena, bem longe de onde teria ocorrido o ataque. O rapaz não soube ou não quis dizer quem seria o autor do crime e a motivação.
