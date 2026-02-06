Moradores cobram providências do poder público diante da falta de sinalização em vias

Publicada em 06/02/2026 às 09h18
Moradores de Guajará-Mirim voltaram a manifestar preocupação com a ausência de sinalização viária em pontos considerados críticos da malha urbana do município. Nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, usuários das Avenidas Duque de Caxias e Dr. Lewerger encaminharam imagens ao Guajará Notícias evidenciando a retirada da placa de sinalização vertical do tipo “PARE” no cruzamento entre as duas vias.
De acordo com os relatos, a placa teria sido removida durante a execução dos serviços de pavimentação e requalificação viária realizados recentemente na Avenida Dr. Lewerger. No entanto, após a conclusão dos trabalhos, o dispositivo de sinalização não foi reinstalado, gerando insegurança aos condutores e pedestres que trafegam diariamente pelo local.
A ausência da sinalização obrigatória, conforme destacam os moradores, tem contribuído para o aumento do risco de acidentes, uma vez que o cruzamento apresenta fluxo intenso de veículos e não dispõe de qualquer outro mecanismo de controle de tráfego, como lombadas, redutores de velocidade ou sinalização horizontal eficaz.
Além do ponto específico, a população da Pérola do Mamoré alerta que outros trechos da cidade também enfrentam problemas semelhantes, com placas danificadas, ausentes ou em desacordo com as normas técnicas de trânsito, o que evidencia a necessidade de uma revisão ampla e sistemática da sinalização urbana.
Diante da situação, moradores fazem um apelo público ao prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, para que determine aos setores competentes da administração municipal, em especial à secretaria responsável pela infraestrutura urbana e pelo trânsito, que adotem as providências cabíveis com urgência, garantindo a reinstalação das placas e a adequação da sinalização nos pontos mais críticos do município.
A reivindicação reforça a importância de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana e à segurança viária, especialmente em um cenário de expansão das obras de infraestrutura, onde a sinalização adequada se torna elemento essencial para a preservação de vidas e a organização do tráfego urbano.
