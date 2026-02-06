Prefeitura adquire equipamentos para armazenar medicamentos e vacinas

Publicada em 06/02/2026 às 09h05
Veja só o que está chegando para transformar nossas unidades de saúde. Geladeiras para armazenar medicamentos e vacinas com segurança. Cadeiras confortáveis para pacientes em atendimento. Mesas funcionais para procedimentos. Armários organizados para insumos e materiais. E muito mais.
Cada equipamento que você vê neste vídeo representa um compromisso real com a qualidade do atendimento que Espigão D'Oeste oferece. Representa dignidade para quem busca cuidado e condições adequadas para quem oferece esse cuidado.
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, investe em infraestrutura completa para que nossas unidades funcionem como devem funcionar. Com equipamentos modernos, espaços organizados e ambientes preparados para acolher.
Porque saúde de qualidade começa aqui. Começa na estrutura. Começa no detalhe. Começa no cuidado com quem cuida.
Espigão D'Oeste está de pé. E está cuidando.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!