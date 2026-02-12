ENTREVISTA

Siça Andrade recusou proposta para vender a Banda do Vai Quem Quer: “Eram dois milhões de reais”

Em entrevista ao Resenha Política, Siça Andrade afirma que foi acionada no MP e no TCE quando o bloco levou nome do então marido, relata risco de “tragédia” por ruas bloqueadas por paredões e diz que desfile de 2026 terá monitoramento com helicóptero, drones, câmeras 360 e agentes infiltrados