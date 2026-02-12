Inscrições para cursos profissionalizantes remotos em todo o Estado de Rondônia seguem até dia 19 de fevereiro

Publicada em 12/02/2026 às 10h40
O ensino online está proporcionando qualificação de mão de obra em todos os 52 municípios de Rondônia. Com o objetivo de manter esse ritmo de expansão no estado, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) acaba de lançar mais um cronograma de cursos profissionalizantes remotos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de fevereiro, no link publicado no site da instituição.
A oferta de cursos remotos integra a estratégia da gestão estadual para democratizar a educação profissional, principalmente em comunidades de difícil acesso ao ensino presencial. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os investimentos em profissionalização contribuem para que jovens em início de carreira e trabalhadores já na ativa consigam crescer profissionalmente. “Quem se capacita tem mais chances de ocupar uma vaga de emprego ou abrir o próprio negócio.”
CURRÍCULO ATUALIZADO
Gabriel Mota Sales, de 23 anos, está aproveitando as oportunidades para construir uma carreira de sucesso. Frequentando as aulas presenciais do Curso Técnico em Administração, o jovem que mora no Bairro Nova Esperança, em Porto Velho, sempre recorre ao ensino online para atualizar o currículo. “O último curso remoto que fiz foi o de Marketing Digital, que aconteceu em dezembro de 2025”, lembrou.
Na avaliação da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, o ensino online representa um avanço no setor educacional, porque apresenta vários benefícios. “Os cursos remotos superam barreira geográficas, facilitam a vida de quem não dispõe de muito tempo para estudar e ainda motiva o aluno a se familiarizar com as novidades do mundo digital”, frisou, acrescentando que o novo cronograma de cursos remotos contempla diversas áreas do conhecimento.
CURSOS OFERTADOS
Fundamentos da Computação
Excel do Básico ao Avançado
Desenvolvimento Web
Gestão de Marketing
Planejamento Estratégico
Gestão Financeira e Orçamentária
Gestão de Materiais e Logística
Auxiliar Administrativo
Prática de Departamento Pessoal
Planejamento, Recrutamento e Seleção
Empreendedorismo
Gestão de Pessoas
Ética, Saúde e Segurança
Legislação Previdenciária e Tributária
Psicologia e Processo de Motivação e Liderança
Português Instrumental
Comunicação e Expressão
Introdução à Inteligência Artificial
Arquitetura de Computadores
Manutenção de Computadores
Aplicativos Informatizados
História da Educação
Teoria das Relações Humanas
Gestão da Produção
Gestão da Qualidade
Currículos e Práticas Pedagógicas
