Eyder Brasil já garante mais de R$ 5 milhões em emendas para a educação em apenas dois meses de 2026

Publicada em 12/02/2026 às 11h43
Em menos de 90 dias de 2026, o deputado estadual Eyder Brasil já garantiu mais de R$ 5 milhões em emendas parlamentares para a área da educação. Os recursos vão beneficiar cerca de 20 unidades de ensino em Rondônia, entre elas as escolas Santa Margarida, Professor Francisco, Marise Castiel, Cosme Damião, Cor de Jambo, Ronilza Cordeiro, Ulisses Soares e Saul Bennesby. Os valores serão aplicados na aquisição de materiais permanentes, melhorias estruturais e serviços como pintura interna e externa, com objetivo de oferecer ambientes mais adequados para alunos e profissionais da educação.
O parlamentar destacou que investir em estrutura escolar contribui diretamente para o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes e que, quando uma escola tem boas condições, os alunos aprendem melhor e o professor trabalha com mais qualidade.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a infraestrutura escolar está entre os fatores que influenciam o desempenho educacional e a permanência dos estudantes na escola. Nesse contexto, a destinação das emendas busca ampliar oportunidades, fortalecer o ensino público e contribuir para melhores condições de estudo em diferentes regiões do estado.
Foto: Leonardo Cunha
Comentários
Seja o primeiro a comentar!