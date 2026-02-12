Em reunião com prefeitura, TJRO alinha ações de ampliação de Fóruns Digitais em distritos de Porto Velho 

Publicada em 12/02/2026 às 11h50
O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, e a juíza secretária-geral, Karina Miguel Sobral, reuniram-se com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, para alinhar ações conjuntas voltadas à instalação de novos Fóruns Digitais em distritos da capital. A iniciativa reforça o compromisso institucional com a ampliação do acesso à Justiça e com a interiorização dos serviços judiciais.
Durante o encontro, foram discutidas as intervenções estruturais necessárias, definição de espaços físicos, adequações de infraestrutura e parcerias institucionais para viabilizar a implantação das unidades. Os distritos de Vista Alegre do Abunã e União Bandeirantes estão entre os locais que devem ser contemplados com o projeto.
O Fórum Digital é uma solução inovadora adotada pelo TJRO para levar os serviços do Judiciário às comunidades mais distantes dos centros urbanos. A estrutura conta com salas equipadas com computadores, internet de alta velocidade, sistemas de videoconferência e suporte técnico, permitindo que cidadãos participem de audiências virtuais, realizem atendimentos com magistrados, servidores, Ministério Público, Defensoria Pública e advogados, além de obter orientações processuais sem a necessidade de deslocamento até a sede da comarca.
O modelo já em funcionamento em Candeias do Jamari foi visitado pelo prefeito em janeiro deste ano. Na ocasião, ele destacou a relevância da iniciativa para a população que vive distante do centro da cidade, especialmente em regiões onde o deslocamento pode demandar horas de viagem. A experiência demonstrou que a ferramenta reduz custos para o cidadão, dá mais celeridade aos processos e amplia a efetividade da prestação jurisdicional.
Além de aproximar o Judiciário da sociedade, os Fóruns Digitais fortalecem a inclusão social e digital, garantindo atendimento humanizado, com apoio de equipe capacitada para auxiliar o usuário no uso das plataformas eletrônicas. A expansão do projeto em Porto Velho representa mais um passo do TJRO na consolidação de uma Justiça moderna, acessível e alinhada às diretrizes de inovação e eficiência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
