Jonas Sulzbach cumpre promessa e toma banho pelado no BBB 26
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/02/2026 às 11h42
Uma aposta feita dias antes da prova de liderança virou assunto nas redes sociais após ser finalmente cumprida por Jonas Sulzbach dentro do Big Brother Brasil 26. O participante havia prometido que, se conquistasse o posto de líder, tomaria banho sem roupa no espaço reservado ao cargo — e acabou colocando a ideia em prática apenas no último dia do reinado.

A cena aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12), depois da festa dedicada ao líder. Jonas entrou no banheiro do cômodo e seguiu para o chuveiro sem roupas, com as câmeras do reality registrando o momento.

Apesar da repercussão, não houve exposição frontal. O modelo permaneceu de costas durante a maior parte do banho e ainda utilizou um ponto cego do ambiente, estratégia que limitou o que aparecia nas imagens e deixou visível apenas parte das costas e o bumbum.

O episódio rapidamente ganhou destaque na internet, com usuários comentando o cumprimento da promessa e compartilhando registros da transmissão ao vivo, que se tornaram um dos assuntos mais comentados da madrugada.

 

