Jonas Sulzbach cumpre promessa e toma banho pelado no BBB 26

Uma aposta feita dias antes da prova de liderança virou assunto nas redes sociais após ser finalmente cumprida por Jonas Sulzbach dentro do Big Brother Brasil 26. O participante havia prometido que, se conquistasse o posto de líder, tomaria banho sem roupa no espaço reservado ao cargo — e acabou colocando a ideia em prática apenas no último dia do reinado.
A cena aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12), depois da festa dedicada ao líder. Jonas entrou no banheiro do cômodo e seguiu para o chuveiro sem roupas, com as câmeras do reality registrando o momento.
Apesar da repercussão, não houve exposição frontal. O modelo permaneceu de costas durante a maior parte do banho e ainda utilizou um ponto cego do ambiente, estratégia que limitou o que aparecia nas imagens e deixou visível apenas parte das costas e o bumbum.
O episódio rapidamente ganhou destaque na internet, com usuários comentando o cumprimento da promessa e compartilhando registros da transmissão ao vivo, que se tornaram um dos assuntos mais comentados da madrugada.
