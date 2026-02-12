Jon Vlogs nega romance com Ana Castela e pede respeito após rumores

Publicada em 12/02/2026 às 11h32
Após especulações nas redes sociais, o influenciador Jon Vlogs decidiu se pronunciar publicamente nesta quarta-feira (12). O nome dele passou a circular em meio a boatos de um suposto envolvimento com a cantora Ana Castela, depois que ambos foram vistos conversando durante o after dos Ensaios da Anitta.
A repercussão ganhou força após vídeos mostrarem os dois falando próximos um do outro, o que levou internautas a levantarem teorias sobre um possível romance. Diante do aumento dos comentários, Jon utilizou o X (antigo Twitter) para rebater as especulações.
"Preciso esclarecer uns pontos com vocês. De ontem pra hoje tô vendo bastante comentários que envolvem tanto o meu nome quanto o nome da Ana. Infelizmente, após o clipe que vocês viram, estão criando teorias e coisas do tipo relacionadas a nós dois. Estou passando aqui antes de tudo pra pedir respeito com o nome dela e também cuidado com o que vocês leem e reverberam na internet", escreveu.
Na sequência, ele reforçou que mantém apenas amizade com a artista. "Ana é uma amiga minha de longa data, tenho um respeito e carinho gigantesco por ela e também pelos irmãos que fiz dentro da Agroplay, onde convivo há anos e zelo por um bom relacionamento com geral", destacou.
Jon também comentou sobre declarações feitas por Boca de 09, que teria repercutido o suposto affair. "Vou falar com o Boca sobre os comentários dele, pra que, na próxima, ele tenha ciência da gravidade das coisas que fala sobre independente de quem seja", afirmou.
