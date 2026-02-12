Lexa relata queda de cabelo após usar Mounjaro e diz que não voltou a aplicar

Publicada em 12/02/2026 às 11h36
A cantora Lexa, 30 anos, contou nas redes sociais que enfrentou um efeito indesejado depois de experimentar o medicamento Mounjaro, popularmente conhecido como caneta emagrecedora. O relato foi divulgado na quarta-feira (11), por meio de publicação compartilhada na página @gossipdodia, no Instagram.
De acordo com a artista, a reação ocorreu mesmo após apenas uma aplicação e na menor dosagem indicada. Segundo ela, a principal consequência foi a queda de fios na parte frontal do couro cabeludo.
“Tomei uma única vez 1 ml. Minha frente do cabelo caiu (risos). Fiz tratamento para voltarem ao normal os priminhos da frente. Mounjaro é mara, mas não é para todo mundo. Nunca mais tomei”, relatou.
Lexa afirmou que precisou recorrer a tratamento específico para estimular o crescimento dos fios na região afetada. Embora tenha reconhecido que o medicamento apresenta resultados positivos para algumas pessoas, a cantora ressaltou que cada organismo reage de forma diferente e reforçou a importância de acompanhamento médico antes do uso.
