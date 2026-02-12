Filósofa Lúcia Helena Galvão abre Semana da Mulher no TJRO

Publicada em 12/02/2026 às 11h47
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) realiza, no dia 2 de março de 2026, às 19h, no Auditório do Tribunal, a palestra magna de abertura da Semana da Mulher, que será ministrada pela filósofa Lúcia Helena Galvão.
A Semana da Mulher constitui ação institucional estratégica voltada ao reconhecimento, à valorização e à projeção das mulheres, que são maioria no Poder Judiciário. A iniciativa busca dar visibilidade às trajetórias femininas no Tribunal, reconhecer o papel das mulheres na gestão e na prestação jurisdicional e promover reflexões sobre liderança, protagonismo e desafios.
Professora de Filosofia da Nova Acrópole do Brasil há mais de 37 anos, Lúcia Helena Galvão é referência nacional na difusão da filosofia aplicada, com mais de mil palestras publicadas e ampla presença digital, reunindo milhões de seguidores.
O TJRO convida magistradas(os), servidoras(es) e a sociedade em geral a prestigiarem a abertura oficial da Semana da Mulher, em um momento de inspiração, reflexão e valorização do protagonismo feminino. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, com limite de 200 vagas, conforme a capacidade do auditório.
