Pedro Fernandes reforça luta contínua por melhorias na RO-205 e defende infraestrutura definitiva para a região

Publicada em 12/02/2026 às 11h36
A defesa da RO-205 é uma pauta permanente no mandato do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). Ao longo dos anos, o parlamentar tem atuado para garantir melhorias estruturais na rodovia, considerada estratégica para o desenvolvimento econômico e social da região.
A recente ordem de serviço para elaboração do projeto da nova ponte de concreto é resultado desse trabalho contínuo de articulação e cobrança. A futura estrutura, definitiva e mais segura, representará um avanço importante, garantindo maior durabilidade, melhor capacidade de tráfego e mais segurança para produtores, trabalhadores e famílias que dependem diariamente da estrada.
“Desde quando foi prefeito de Cujubim, defendo investimentos estruturais na rodovia, e sigo empenhado para que a RO-205 seja totalmente asfaltada até Machadinho d’Oeste”, destacou o deputado, que anunciou ainda que o processo de pavimentação já está em fase de contratação da empresa responsável pela obra, marcando um passo concreto rumo à realização desse antigo sonho regional.
Pedro também tem defendido uma visão estratégica para o futuro da malha viária, propondo a criação da BR-242 no trecho, consolidando um corredor logístico de integração de leste a oeste, conectando o Atlântico ao Pacífico. A proposta surge como alternativa para desafogar a BR-364 e fortalecer a economia de Rondônia. Além disso, o deputado reforça a necessidade de revitalizar do trecho que liga Cujubim à BR-364, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança para quem utiliza a rodovia.
Com atuação firme e diálogo permanente junto ao Governo do Estado e aos órgãos competentes, Pedro Fernandes reafirma seu compromisso com soluções estruturantes e definitivas para a RO-205, consolidando a rodovia como um verdadeiro eixo de desenvolvimento para Rondônia. O deputado também agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela sensibilidade e parceria nessa pauta estratégica para a região, destacando que, quando há diálogo, responsabilidade e compromisso, os resultados chegam para a população.
