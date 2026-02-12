Campus Colorado do Oeste seleciona alunas para curso gratuito de Cuidadora de Idoso em Cerejeiras e Vilhena

Publicada em 12/02/2026 às 10h15
Está aberta a seleção de alunas para o curso de Cuidadora de Idoso a ser realizado em Cerejeiras e em Vilhena pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste. O curso é presencial e gratuito e ao final as estudantes com a frequência mínima recebem o certificado e um auxílio financeiro no valor de R$ 400,00. A iniciativa faz parte do Programa Mulheres Mil, do Governo Federal.
O curso terá duas turmas, sendo uma em Cerejeiras com 15 vagas disponíveis e uma em Vilhena com 20 vagas disponíveis. Para participar é preciso ter idade mínima de 16 anos e ter concluído o 5ª ano do Ensino Fundamental. As vagas serão preenchidas por análise documental obedecendo a ordem de inscrição. Também haverá lista de espera.
As aulas estão previstas para começar em 03 de março à noite, sendo que em Cerejeiras devem acontecer na Associação AMMTC (Associação de Meninos e Meninas dos Trabalhadores de Cerejeiras) e em Vilhena na Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. O curso tem duração de 200h, com o calendário de aulas a ser definido junto com cada turma. A formação envolve desde revisão de português e matemática até matérias específicas para o trabalho de cuidar de idosos, como noções de saúde, medicação, nutrição e entretenimento.
A inscrição na seleção é gratuita e pode ser feita de forma on-line até o dia 18 de fevereiro. Para se inscrever é preciso preencher o formulário eletrônico https://forms.gle/x6Gk2xBnBC48JX3CA, se identificando e escolhendo em qual cidade quer fazer o curso.
O Edital 08/2026/COL/IFRO tem as regras e os detalhes completos da seleção. Esse documento e demais publicações, como resultados e convocações, estão disponíveis em: https://selecao.ifro.edu.br/extensao-colorado
Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a coordenação local do programa no IFRO Campus Colorado através do e-mail [email protected]
Mulheres Mil
O Programa Bolsa Formação Mulheres Mil é uma iniciativa do Governo Federal, sendo fruto de uma parceria interministerial, que inclui o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Ministério da Educação (MEC).
A iniciativa foi criada para apoiar a população feminina em busca de oportunidades educacionais, elevação da escolaridade e inclusão e permanência no mundo do trabalho, tendo como ponto central a identificação, o reconhecimento e a valorização da diversidade e dos saberes acumulados em cada uma de suas etapas de vida.
O programa seleciona grupos de mulheres de uma mesma localidade que tenham a partir de 16 anos e prioritariamente em situação de vulnerabilidade social e econômica. São analisadas as características socioeconômicas da região, buscando proporcionar inclusão produtiva e ampliação de renda. Com base nisso, são definidos os cursos e os serviços assistenciais que potencializam os cursos e garantem o usufruto de direitos por essas mulheres.
O IFRO é um parceiro na realização do Programa Mulheres Mil em Rondônia. A partir do Instituto Federal são oferecidos cursos gratuitos de qualificação profissional de formação inicial e continuada, com carga horária mínima de 160 horas, distribuídos em diversas opções profissionais, organizados em 12 eixos tecnológicos. Entre 2022 e 2025, por meio do Programa Mulhe
