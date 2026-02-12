Ivete Sangalo surge de biquíni e aproveita mergulho no mar de Salvador

Publicada em 12/02/2026 às 11h29
Entre um compromisso e outro da agenda intensa de Carnaval, Ivete Sangalo, 53 anos, reservou parte da quarta-feira (11) para relaxar na praia, na capital baiana. A artista compartilhou nos Stories do Instagram registros do momento de descanso, mostrando um mergulho no mar de Salvador.
Nas imagens, a cantora aparece de biquíni enquanto curte o intervalo na rotina de apresentações. Em outra publicação, ela exibiu o pôr do sol e escreveu na legenda: “Obrigada, Deus”.
Horas antes de ir à praia, Ivete também havia publicado um clique feito na academia, indicando que mantém a rotina de treinos mesmo durante a temporada festiva.
A cantora está solteira desde novembro de 2025, quando anunciou o fim do relacionamento de mais de 17 anos com o nutricionista Daniel Cady.
