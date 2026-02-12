Sebrae e FIERO realizam etapa regional da Jornada Nacional da Inovação da Indústria 2026

Publicada em 12/02/2026 às 11h31
O Sebrae, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), realizou nesta quarta-feira (11), em Porto Velho, a etapa regional da Jornada Nacional de Inovação da Indústria 2026. O encontro reuniu representantes da indústria, empreendedores, startups, pesquisadores e instituições públicas para debater soluções e estratégias voltadas ao desenvolvimento tecnológico e sustentável do setor produtivo no estado.
Promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Sebrae, com realização da FIERO, a jornada integra uma estratégia nacional itinerante que percorre os 27 estados brasileiros. A proposta é identificar desafios e oportunidades em cada região, construindo um panorama nacional que será apresentado no 11º Congresso de Inovação da Indústria, previsto para março de 2026, em São Paulo.
Em Rondônia, a iniciativa buscou valorizar as potencialidades locais e apontar barreiras que ainda precisam ser superadas para fortalecer um ecossistema de inovação mais integrado, competitivo e conectado às demandas atuais do mercado.
Jornada em ação: debate, oficinas e soluções práticas
A programação foi organizada em dois momentos, com atividades realizadas no auditório da Fiero durante a manhã e, à tarde, na sede do Sebrae Rondônia. O evento foi estruturado para promover diálogo direto com o empresariado e aproximar diferentes atores que já atuam ou desejam atuar no campo da inovação industrial.
Durante os painéis, temas como transformação ecológica e transformação digital foram discutidos a partir de experiências concretas de empresas e startups rondonienses. Casos ligados à gestão de resíduos, uso sustentável de recursos regionais e modernização de processos produtivos mostraram como inovação pode ser aplicada de forma prática no cotidiano das indústrias locais.
Além das discussões, a jornada também ofereceu workshops voltados ao acesso a fomento e à gestão da inovação, com orientações sobre financiamento, inteligência de dados e estratégias para tornar empresas mais preparadas para competir em um cenário de mudanças econômicas e tecnológicas.
Para o diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, o encontro reforça o papel da indústria como motor de crescimento no estado.
“Esse evento é importante porque Rondônia tem um baita potencial industrial. Com a reforma tributária em andamento, precisamos fortalecer esse setor e atrair mais investimentos para gerar emprego e renda”, destacou.
Conexão nacional e fortalecimento do ecossistema local
O diferencial da Jornada Nacional de Inovação da Indústria é o formato de escuta. A proposta não é apenas apresentar soluções prontas, mas ouvir empresas de diferentes portes, entender gargalos reais e construir caminhos conjuntos para ampliar a capacidade de inovação no país.
Jefferson Gomes, diretor de Desenvolvimento Industrial, Tecnologia e Inovação da CNI, ressaltou que muitos empresários ainda desconhecem os recursos disponíveis para inovar.
“As empresas muitas vezes não sabem acessar crédito ou resolver questões financeiras básicas. E sem isso, como vão conseguir avançar em inovação? Nosso objetivo é conversar com empresas de todos os tamanhos e entender o que elas precisam”, afirmou.
Marcelo Thomé, presidente da Fiero, reforçou que a jornada representa mais um passo para estruturar novos negócios sustentáveis e ampliar oportunidades no estado.
“A inovação não é só produtividade e escala. Ela também pode destravar novas agendas em Rondônia, inclusive a partir da floresta em pé e das vocações regionais”, pontuou.
Marcus Vinícius, coordenador de Renovação do Sebrae Nacional, destacou que o Brasil vive um momento em que escutar o setor produtivo é fundamental para formular políticas públicas e soluções mais efetivas.
“Estamos rodando o país inteiro para ouvir empresários, startups e indústrias. Viemos escutar e identificar oportunidades para articular soluções junto ao ecossistema de inovação”, disse.
Ao final, Marilene Castro, coordenadora da Jornada Nacional de Inovação da Indústria, ressaltou que Rondônia já se posiciona como destaque no Norte.
“O estado vem se consolidando como polo de inovação, empreendedorismo e tecnologia, estando entre os três mais inovadores da região Norte segundo o índice de inovação”, finalizou.
