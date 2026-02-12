Trump vai retirar agentes do ICE de Minnesota, diz czar da fronteira dos EUA

Publicada em 12/02/2026 às 11h01
Chefe temporário do ICE em Minnesota, Tom Homan disse ter proposto a Trump fim das operações contra imigrantes no estado e que presidente topou. Retirada dos agentes será progressiva e já começou. Minnesota se tornou foco de protestos contra caça a imigrantes após morte de 2 norte-americanos.
Manifestantes carregam cartazes condenando o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) perto do local onde um homem identificado como Alex Pretti foi morto a tiros por agentes federais que tentavam detê-lo, em Minneapolis, Minnesota, EUA, em 24 de janeiro de 2026. — Foto: REUTERS/Tim Evans
O chefe temporário do ICE em Minnesota, nos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira (12) ter proposto ao presidente dos EUA, Donald Trump, o fim das operações do Serviço de Imigração e Fronteiras contra imigrantes no estado norte-americano.
Uma redução "significativa" de agentes do ICE em Minnesota já está em andamento nesta semana, segundo anunciou Tom Homan, o "czar da fronteira" de Trump enviado temporariamente para chefiar as ações do ICE em Minnesota. Ele afirmou ainda que mais agentes se retirarão na semana que vem, mas não informou quantos serão — cerca de 2.300 deles permaneciam no estado.
"Propus (a retirada total), e o presidente Trump concordou, que esta operação de reforço militar seja concluída", disse Homan a repórteres em uma coletiva de imprensa. Donald Trump ainda não havia confirmado a informação até a última atualização desta reportagem.
Embora não seja o estado com mais imigrantes nos EUA, Minnesota acabou se tornando o grande foco das operações do ICE de caça e prisão de imigrantes, ordenada por Trump.
➡️ Moradores locais vêm tentando impedir a detenção de estrangeiros — alguns em situação legal e até crianças —, e protestam contra a truculência dos agentes, principalmente depois de dois cidadãos norte-americanos, o enfermeiro Alex Pretti e a poeta Renée Nicole Good, morrerem por tiros disparados por homens do ICE.
Em entrevista à imprensa nesta quinta, Tom Homan disse que "apenas um
Comentários
Seja o primeiro a comentar!