TJ empossa novos servidores e SINJUR marca presença, apresenta benefícios e incentiva sindicalização

O Tribunal de Justiça de Rondônia realizou, na manhã desta quinta-feira (12), a cerimônia de posse de 34 novos servidores, aprovados em concurso público para os cargos de técnico, contador e administrador, reforçando o quadro funcional do Judiciário rondoniense.
Durante o evento, o presidente do SINJUR, André Coelho, esteve presente para recepcionar os empossados, dar as boas-vindas aos novos colegas e apresentar o papel do sindicato na defesa dos direitos da categoria.
A diretoria do SINJUR aproveitou o momento para convidar os novos servidores à sindicalização, destacando os inúmeros benefícios oferecidos aos filiados, como convênios em diversas áreas, apoio jurídico, ações de valorização profissional, lazer, assistência social e a atuação permanente em pautas salariais e institucionais.
Segundo o presidente André, estar presente nas posses é uma forma de aproximar os novos servidores da entidade representativa, esclarecer dúvidas e mostrar que o SINJUR atua de forma ativa na proteção dos interesses da categoria, tanto dos servidores ativos quanto dos aposentados e pensionistas.
A cerimônia simboliza não apenas o ingresso de novos profissionais no serviço público, mas também o fortalecimento do Judiciário de Rondônia, com a chegada de agentes públicos que contribuirão para a eficiência e qualidade da prestação jurisdicional.
