TARIFAS ABUSIVAS

Apenas o líder da bancada e Chrisóstomo se manifestam após retorno da cobrança do pedágio na BR-364: “Não é definitiva”

Líder da bancada federal de Rondônia reforça que medida é provisória e promete cobrança por transparência, enquanto parlamentar do PL manifesta indignação e critica autorização sem obras