CONFIRA A DECISÃO

Justiça Federal suspende cobrança de pedágio na BR-364 em Rondônia e aponta falhas na verificação de obras

Decisão em ação civil pública reúne pedidos de União Brasil, Aprosoja/RO e Abiove contra ANTT e a Concessionária Nova 364; juiz determina interrupção imediata da tarifa no trecho concedido