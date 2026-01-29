Laura Keller se manifesta após acusação de agressão: “Bati nele mesmo”

Publicada em 29/01/2026 às 15h58
A DJ Laura Keller, de 38 anos, usou as redes sociais para se pronunciar depois de ser acusada de agredir o ex-namorado, Thales Alves. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories na noite desta quarta-feira (28), a artista apareceu emocionada ao relatar sua versão dos fatos e afirmou que vinha sofrendo ameaças dentro de casa.
De acordo com Laura, a situação teria se agravado após repetidas tentativas de manter distância do ex-companheiro. Ela afirmou que pediu diversas vezes para que Thales deixasse o imóvel onde moravam, mas não foi atendida. Segundo o relato, o episódio ocorreu em meio a um momento em que tentava se manter calma.
“Estava na minha ioga na maior paz, tinha falado para ele sair que eu precisava respirar. Todo dia ele encontra um motivo para incomodar e ser tóxico comigo. Eu tento. Agora, falou que vai na delegacia. Bati nele mesmo, antes ele do que eu. Não baixo a cabeça, não deito”, declarou.
A DJ reforçou que considera ter agido em legítima defesa e disse que perdeu a paciência após sucessivas ameaças. “Legítima defesa, mandei sair da minha casa e não saiu. Pedi várias vezes. Perdi a paciência. Ele estava me ameaçando”, afirmou em outro trecho do desabafo.
Laura explicou ainda que decidiu tornar o caso público por receio de possíveis acusações futuras. Segundo ela, as ameaças continuavam mesmo após o ocorrido. “Eu já tô antecipando, porque ele tá me ameaçando, dizendo que vai fazer um inferno na minha vida. Caso aconteça alguma coisa... não sei mais nem o que pensar”, relatou.
Por sua vez, Thales Alves também se pronunciou nas redes sociais. O empresário divulgou um vídeo no qual é possível ouvir gritos e sons de tapas, enquanto Laura pedia para que ele deixasse o local. Segundo ele, a gravação foi feita como forma de se proteger.
“A única ferramenta do homem hoje em dia é o telefone, porque a gente não pode dar um soco porque nossa força é muito grande. A gente pega o celular e tenta se defender”, afirmou.
Thales declarou ainda que pretende registrar queixa formal sobre o caso. Até o momento, não há informações sobre medidas judiciais adotadas por nenhuma das partes.
