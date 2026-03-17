Comentário de Memphis Depay em foto de Maisa reacende rumores de romance

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/03/2026 às 15h29

Uma interação nas redes sociais voltou a colocar Memphis Depay e Maisa Silva no centro de especulações. O atacante do Corinthians comentou em uma publicação da atriz na última segunda-feira (16), e a mensagem rapidamente repercutiu entre seguidores, que interpretaram o gesto como um possível flerte.

Na foto, Maisa aparece de costas usando uma calça de grife. O jogador escreveu: “Deixa eu segurar essa calça jeans da Evisu rapidinho”, acompanhado de emojis, o que foi suficiente para gerar comentários entre internautas. A atriz chegou a curtir a mensagem, aumentando ainda mais a repercussão.

Nos comentários, fãs reagiram à interação com brincadeiras e teorias sobre um possível envolvimento. A movimentação reforça rumores que já circulam há meses nas redes sociais.

As especulações sobre uma aproximação entre os dois começaram ainda em fevereiro de 2025, quando Memphis publicou um vídeo de Maisa com uma legenda sugestiva, apagando o conteúdo pouco depois. Desde então, registros em comum e interações públicas passaram a ser observados com frequência.

Recentemente, os dois também apareceram juntos em uma publicação feita durante o aniversário do jogador, ocasião em que a atriz interagiu com emojis, alimentando ainda mais os rumores.