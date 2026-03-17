Leandro Hassum é confirmado como apresentador do reality “Casa do Patrão”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/03/2026 às 15h17

Após especulações sobre quem comandaria o novo reality show, a produção de “Casa do Patrão” confirmou o nome de Leandro Hassum como apresentador da atração. O programa é fruto de uma parceria entre a Record e o Disney+ e tem estreia marcada para o dia 27 de abril.

Idealizado por Boninho, o formato reunirá participantes anônimos em um ambiente monitorado 24 horas por dia. A dinâmica prevê mudanças constantes de poder entre os competidores, que terão de lidar com decisões que impactam diretamente o andamento do jogo e a convivência no confinamento.

Um dos diferenciais do reality será a mecânica financeira: os participantes poderão acumular ou perder dinheiro ao longo da competição. O valor final do prêmio ainda não foi revelado, mas a proposta aposta na imprevisibilidade como fator estratégico.

Antes da definição de Hassum, outros nomes chegaram a ser cogitados para a apresentação. O jornalista Evaristo Costa foi citado como possível escolha, assim como o apresentador André Marques, mas nenhuma negociação avançou.

Ao comentar a novidade, Hassum destacou o entusiasmo com o projeto. “Estou muito feliz e empolgado por fazer parte deste projeto. Apresentar a Casa do Patrão ao lado do rei dos realities, meu querido amigo Boninho, é um privilégio enorme”, afirmou. Ele também projetou a recepção do público: “Tenho certeza de que será um formato original, cheio de diversão e emoção”.

Boninho também comentou a escolha, ressaltando o perfil do apresentador. “O Hassum tem uma característica muito especial, que é olhar para as situações com inteligência e um humor extremamente popular. Em um programa que fala de convivência e relações de poder, isso faz toda a diferença”, disse.

Com a combinação de convivência intensa, disputas estratégicas e variações no prêmio, o reality chega como uma das apostas do entretenimento para o ano.