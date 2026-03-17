“Duna: Parte Três” ganha trailer e mostra Paul Atreides como imperador após guerra

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/03/2026 às 14h54

A Warner Bros. Pictures divulgou nesta terça-feira (17) as primeiras imagens de “Duna: Parte Três”, capítulo final da trilogia dirigida por Denis Villeneuve. O longa traz de volta Timothée Chalamet, Zendaya e Rebecca Ferguson nos papéis centrais, além de introduzir novos nomes ao elenco, como Robert Pattinson.

A nova produção retoma a história após os acontecimentos do segundo filme, quando Paul Atreides consolidou sua ascensão ao poder. Agora imperador, o personagem enfrenta os impactos da guerra travada para alcançar o trono, em um cenário marcado por tensões políticas e disputas entre diferentes grupos.

Baseado no livro “O Messias de Duna”, publicado em 1969 por Frank Herbert, o enredo se passa anos depois da ascensão de Paul e explora os desdobramentos de suas decisões. A trama acompanha o avanço da influência dos Fremen e o surgimento de alianças contrárias ao governo do protagonista, que passam a agir para contê-lo.

Além dos protagonistas, o filme amplia a participação de personagens que tiveram espaço reduzido anteriormente, como os interpretados por Florence Pugh, Anya Taylor-Joy e Léa Seydoux. O elenco ainda conta com Jason Momoa e Charlotte Rampling.

A narrativa aborda temas como o peso do poder, os conflitos gerados por lideranças absolutistas e os riscos de uma devoção sem questionamentos, enquanto Paul lida com visões que indicam novos desafios à frente.