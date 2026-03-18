Polícia Militar recupera moto furtada e prende dois homens na BR-364

Por PM/RO

Publicada em 18/03/2026 às 08h40

Na manhã desta terça-feira (17), por volta das 9horas, uma guarnição da Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de roubo/furto e prendeu dois homens durante uma ação na BR-364, na entrada do distrito de Nova Califórnia, sentido Porto Velho.

De acordo com informações policiais, a equipe foi acionada após denúncia repassada pelo Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) e pelo Batalhão de Fronteira (BPFRON). As informações indicavam que um veículo de placa MZT1B52, ocupado por dois indivíduos, estaria sentido distrito de Nova Califórnia, seguindo em direção à capital.

As equipes realizaram a abordagem em dois homens e procederam com busca pessoal e consulta no sistema policial, não sendo encontrados mandados de prisão em aberto contra eles. No entanto, foi constatado que o veículo possuía registro de furto ocorrido na cidade de Rio Branco (AC), configurando, em tese, o crime de receptação.

Questionado, o condutor informou que trabalha com compra e venda de veículos e alegou desconhecer a restrição. Ele afirmou ter adquirido a motocicleta há cerca de duas semanas por R$ 4.500,00, valor abaixo do mercado, devido a supostos problemas mecânicos. A negociação teria sido feita com um indivíduo identificado apenas pelo prenome “Edmundo”.

O suspeito também relatou que havia se deslocado de Acrelândia (AC) acompanhado de um amigo, com o objetivo de adquirir outro veículo na região da Ponta do Abunã. Durante a ação, foi verificado que a segunda motocicleta não possuía restrição de roubo ou furto, porém apresentava irregularidade administrativa por ausência de lacre, sendo lavrado auto de infração.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do distrito de Extrema, onde foram apresentados juntamente com os veículos e objetos pessoais apreendidos, incluindo aparelhos celulares, documento do veículo e cartão bancário.