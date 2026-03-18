Centro de Autismo de Ji-Paraná é referência em atendimento

Por Jairo Ardull

Publicada em 18/03/2026 às 08h26

O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para Autismo (CMAEEA), em Ji-Paraná, é uma das três unidades de apoio no estado de Rondônia (as outras são em Ouro Preto do Oeste e Porto Velho) e, para dezenas de famílias, é a única opção de tratamento para crianças entre 1 ano e seis meses a 12 anos de idade.

Atualmente, o CMAEEA atende cerca de 140 estudantes, duas vezes por semana, no contraturno escolar, e possui fila de espera que chega a 30 crianças. Os atendimentos são divididos por faixa etária e exclusivos para alunos que estejam matriculados na rede municipal de ensino.

“Para os estudantes de 1 ano e seis meses a cinco anos completos, são oferecidos atendimentos com estimulação aquática, sensorial e cognitiva e linguagens artística e motora. Para os que têm de seis a 12 anos completos, oferecemos atividades motora e prática de vida diária [desenvolvimento de habilidades como higiene pessoal, vestir, e comer]”, explicou a diretora do centro, Flávia Regina Stur.

Ela explicou que todos os atendimentos da unidade são realizados na companhia dos pais para que eles possam dar continuidade ao tratamento em casa. As terapias são oferecidas nas segundas-feiras e quartas-feiras e nas terças-feiras e quintas-feiras, nos turnos da manhã e tarde, para grupos com até cinco crianças.

Durante o período em que a criança está no local, recebe merenda livre de glúten e lactose. “Também não usamos o açúcar comum e o óleo de soja, e recebemos produtos da agricultura familiar”, frisou Flávia Stur. “Muitos dos nossos estudantes são sensíveis a esses alimentos”, acrescentou.

O CMAEEA possui oito salas para atendimentos especializados, quadra para esportes, piscina e 23 servidores, e é tido como referência no tratamento de referência para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Muitos profissionais de outros municípios nos fazem visitas para conhecer o nosso método de trabalho”, lembrou a diretora.

O autismo é uma condição permanente do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, interação social e comportamento. Caracterizado como um "espectro", manifesta-se com intensidades variadas, desde formas leves até casos que exigem suporte intenso, com focos de interesse restritos e comportamentos repetitivos.

No dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007, para informar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), combater o preconceito, reduzir a discriminação e promover a inclusão, para garantir direitos e dignidade às pessoas autistas.