Polícia Civil prende armas e drogas na zona rural de Pimenta Bueno

Por PC/RO

Publicada em 18/03/2026 às 08h50

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de Pimenta Bueno, deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), uma operação com o objetivo de combater a posse ilegal de armas de fogo e o tráfico de drogas na zona rural do município.

Durante a ação, foi cumprido mandado de busca e apreensão em uma propriedade rural, resultando na prisão em flagrante de um homem de 38 anos, além da apreensão de armas de fogo, munições e substâncias entorpecentes.

No local, foram encontradas quatro armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12, uma arma calibre .22 e outras duas de fabricação artesanal. Também foram apreendidos um carregador de pistola de uso restrito, munições de diversos calibres, porções de substância análoga à cocaína, balança de precisão e materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas.

Durante as diligências, os policiais civis ainda recolheram aparelhos celulares e um computador portátil, os quais serão submetidos à análise técnica, com a finalidade de subsidiar o aprofundamento das investigações.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelos crimes pertinentes, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento qualificado à criminalidade, especialmente no combate ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armas de fogo, atuando de forma contínua em todo o território estadual.