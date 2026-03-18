Rondônia mantém uma das menores taxas de desemprego do Brasil com políticas de empregabilidade

Por Jane Carvalho

Publicada em 18/03/2026 às 08h40

Aos 25 anos, Isabel Alves Rodrigues comemora o primeiro emprego como operadora de caixa após ser atendida no Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO). “Foi rápido demais. Fiz a entrevista no Sine e logo fui encaminhada para a empresa. Esse é o meu primeiro emprego”, relata. A história da jovem simboliza, na prática, os resultados das ações do governo do Estado que mantêm Rondônia, por anos consecutivos, entre as unidades da federação com as menores taxas de desemprego do país.

RESULTADOS QUE SE REPETEM

O desempenho de Rondônia é confirmado pelos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam trajetória consistente de queda da taxa de desocupação após o pico da pandemia, 10,0% em 2020; alcançando 3,1% em 2023 e mantendo-se em 3,3% em 2024 e 2025. No ranking nacional de 2025, o estado figura entre os melhores resultados do Brasil, com 3,3%, e apresentou, entre 2022 e 2025, presença constante entre o 1º, 2º, 3º e 4º lugares, incluindo o menor índice da série histórica trimestral do país, registrado no 3º trimestre de 2024, com 2,1%.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os números refletem uma política permanente de fortalecimento da economia e geração de oportunidades. “Temos trabalhado para criar um ambiente favorável aos negócios, apoiar quem empreende e garantir que as oportunidades cheguem à população. Permanecer entre os estados com menor taxa de desemprego por anos seguidos mostra que as políticas públicas estão sendo implementadas de forma correta”, ressaltou.

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Lauro Fernandes, destaca que a estratégia do governo está baseada na modernização dos serviços, na aproximação com o setor produtivo e na qualificação da mão de obra. “Nosso foco é conectar quem procura emprego às vagas que estão sendo geradas no estado, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social de Rondônia”, destacou.

POLÍTICAS QUE GERAM OPORTUNIDADES

Evolução da taxa de desocupação em Rondônia (2012–2025), com menor índice em 2023

Com o serviço estadual de empregabilidade implantado em 2021, a Sedec fortaleceu o papel de intermediadora entre trabalhadores e empresas. Mais de 162 mil pessoas já cadastraram currículo na plataforma e 6,7 mil empresas tornaram-se parceiras. Também foram ofertados 330 cursos gratuitos, presenciais e a distância, de acordo com a demanda do mercado de trabalho, resultando em milhares de contratações no período.

Outra política estruturante é o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (Proampe), criado em 2021 para apoiar o empreendedorismo. De 2021 a 2025, mais de R$ 230 milhões em microcrédito foram aprovados em todo o estado, com mais de 6 mil operações, incluindo linhas especiais como o Proampe Agro, voltadas ao produtor rural.

O fortalecimento dos pequenos negócios também passa pela valorização da economia local. Entre 2023 e 2025, foram realizadas mais de 50 feiras de empreendedores, beneficiando mais de 5 mil empreendedores. Na área de inovação, a Sedec atua no fomento a startups e na difusão da cultura inovadora, com mais de 30 mil empreendedores alcançados por ações de capacitação, eventos e networking (relacionamentos profissionais).

No vídeo, confira como as políticas públicas estão ampliando oportunidades de trabalho para a população de Rondônia.

HISTÓRIAS QUE TRANSFORMAM

Os dados mais recentes do Sine em Rondônia demonstram a capilaridade do serviço, com:

171.006 currículos cadastrados;

212.709 usuários na plataforma;

2.321 vagas abertas — sendo 61 para aprendizes e;

6.951 empresas cadastradas.

As oportunidades podem ser acessadas diretamente na plataforma do Governo de Rondônia.

No vídeo, confira como as políticas públicas estão ampliando oportunidades de trabalho para a população de Rondônia.

O atendimento foi super rápido, muito bom e muito ágil”, comemorou João

Além de quem já conquistou uma vaga, o atendimento diário também alcança trabalhadores em busca de recolocação. É o caso de João Batista Barbosa Arce, de 41 anos. “Estava desempregado há três meses e consegui vaga na área de auxiliar de produção. Saí do Sine já com encaminhamento para uma empresa para fazer entrevista e, graças a Deus, a vaga deu certo e estou empregado. O atendimento foi super rápido, muito bom e muito ágil”, comemorou João que também foi aprovado na Universidade Federal de Rondônia (Unir), onde vai ingressar no curso de Pedagogia.

Entre as principais medidas adotadas pelo governo de Rondônia para sustentar o bom desempenho do mercado de trabalho estão:

Atração e manutenção de negócios;

Apoio a iniciativas inovadoras;

Simplificação e modernização da abertura de empresas;

Fortalecimento do Proampe;

Ampliação da visibilidade dos negócios no mercado nacional e internacional;

Capacitação gratuita da população conforme a demanda do mercado e;

Com políticas integradas, foco em empregabilidade, empreendedorismo e inovação, Rondônia consolida-se como referência nacional na geração de oportunidades, mantendo-se, de forma contínua, entre os estados com as menores taxas de desemprego do Brasil.