Homem é preso com faca,após ameaçar ex-companheira de morte

Por Folha do Sul

Publicada em 18/03/2026 às 08h30



Uma mulher de 21 anos acionou a Polícia Militar em Vilhena, após ser alvo de ameaças de morte feitas por seu ex-marido. A denúncia mobilizou duas viaturas da corporação, que se deslocaram imediatamente para o bairro Cohab, a fim de prestar socorro à vítima.



Segundo o registro policial, o agressor, de 36 anos, telefonou para a jovem afirmando que iria até a residência dela para "acertar as contas". Durante a ligação, o homem teria feito ameaças de morte contra a ex-companheira e o atual marido dela.



A vítima relatou aos policiais que já possui uma medida protetiva expedida pela Justiça contra o ex-marido.



Ao chegarem ao local indicado, os militares encontraram o homem estacionado em frente à casa da vítima. Durante a abordagem e revista no veículo, foi localizada uma faca do tipo peixeira.



Diante do descumprimento da medida protetiva e do risco iminente, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.



A arma branca encontrada no automóvel também foi apreendida e entregue às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.