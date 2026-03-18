Deputado Federal Thiago Flores apresenta projeto do aeroporto de Ariquemes à Azul

Por ascom

Publicada em 18/03/2026 às 08h30

BARUERI, SP – O Deputado Federal Thiago Flores (Republicanos/RO) cumpriu agenda estratégica nesta terça-feira (17), na sede da Azul Linhas Aéreas, em Barueri, para tratar do futuro da aviação regional em Rondônia. Em reunião com o Vice-Presidente Institucional e Corporativo da companhia, Fábio Campos, o parlamentar apresentou o projeto técnico do Aeroporto de Ariquemes, obra que conta com um investimento de R$ 59 milhões viabilizados por sua atuação parlamentar.

O encontro teve como foco principal colocar Ariquemes no radar de operações comerciais da Azul, garantindo que, após a conclusão das obras, a cidade tenha voos regulares. A estrutura é considerada vital para o desenvolvimento econômico do Vale do Jamari, facilitando o transporte de passageiros e o escoamento da produção regional.

Segundo o Deputado Thiago Flores, a infraestrutura precisa vir acompanhada de serviços. "Não basta construir uma obra de R$ 59 milhões; precisamos garantir que o avião pouse e decole, conectando nossa gente ao restante do país.

Levei o projeto em mãos para mostrar que Ariquemes está pronta para crescer. Um aeroporto operando é sinônimo de emprego, novos negócios e progresso para todo o Vale do Jamari", destacou o deputado.