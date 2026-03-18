Prefeitura leva palestras sobre proteção animal a alunos da rede municipal de Porto Velho

Por Felipe Tarcio

Publicada em 18/03/2026 às 08h46

Alunos da Escola Municipal Ulisses Soares Ferreira participaram, nesta segunda-feira (16), de uma palestra sobre maus-tratos e cuidados com os animais. A iniciativa foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com o objetivo de conscientizar as crianças sobre educação ambiental e proteção animal.

A vice-diretora Clarice Melgar destacou a importância da ação para a formação dos alunos. Segundo ela, a parceria reforça o papel da escola na construção de cidadãos conscientes, especialmente diante de casos recentes de violência contra animais.

A palestrante Yara Umbelino ressaltou que a atividade busca ensinar, de forma prática, os cuidados necessários para garantir o bem-estar dos animais, como alimentação, abrigo e afeto, além de alertar sobre crimes como abandono e maus-tratos.

Durante a palestra, também foram apresentadas as ações da Clínica de Bem-Estar Animal, que oferece serviços como castração, vacinação e orientação sobre adoção responsável.

O estudante Davi Leandro, de 8 anos, afirmou que aprendeu sobre a importância de cuidar dos animais com atenção e carinho, reforçando que eles precisam mais do que apenas alimento.

A programação segue em outras unidades da rede municipal ao longo do mês, ampliando o alcance da iniciativa.