Por João Rafael Costa

Publicada em 18/03/2026 às 09h30

Convocações da Seleção, noite decisiva no brasileirão. No Tabelinha: destaques que movimentam o esporte em Rondônia

A sétima rodada do Brasileirão e as oitavas da Copa do Brasil prometem fortes emoções com clássicos e viradas históricas, enquanto a Seleção Brasileira inicia sua fase final de testes nos EUA sem Neymar.

Brasileirão - Prepare o coração. Hoje a (18) reserva fortes emoções com sete partidas decisivas. O líder São Paulo visita o Atlético-MG no jogão da noite, enquanto Vasco e Fluminense fazem um clássico eletrizante no Maracanã.

A rodada começa cedo: o Palmeiras recebe o Botafogo às 18h, mesmo horário de Bahia e Bragantino. Ainda teremos Santos contra Inter e o Coxa visitando o Mirassol. Com a tabela apertada, cada gol pode significar uma nova cara para o G-4 ou a fuga desesperada do Z-4!

Convocação - O técnico Carlo Ancelotti definiu os 26 nomes para os últimos amistosos antes da convocação final para o Mundial. Com o astro Neymar poupado e Rodrygo fora por lesão, as atenções se voltam para as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.

A Seleção enfrentará a França (26) e a Croácia (31) em solo americano. Ancelotti, que acompanhou jogos do Brasileirão de perto, reforçou que só chamou quem está 100% fisicamente para definir as últimas 8 vagas do grupo.

Copa do Brasil - A Copa do Brasil 2026 começou a definir os classificados para a 5ª fase com muita emoção. O destaque foi o Paysandu, que buscou uma virada incrível sobre a Portuguesa no Canindé, vencendo por 3 a 2. Fortaleza e Ceará também carimbaram o passaporte, superando Nova Iguaçu e São Bernardo, respectivamente.

Além deles, Operário-PR e Athletic-MG seguem vivos no torneio. Nesta quarta-feira (18) e quinta-feira (19), mais sete jogos completam a rodada para definir quem se junta aos times da Série A na etapa decisiva.

Tabelinha Rondoniense

Enquanto as inscrições para a Copa Madeirão e as emoções do Motocross agitam os atletas locais, o futebol de Rondônia busca subir no ranking nacional para consolidar sua evolução histórica.

Festival - A capital rondoniense se prepara para um grande festival de modalidades. A Prefeitura de Porto Velho, via Semtel, abriu as inscrições para a Copa Madeirão 2026. Atletas a partir de 16 anos podem competir no basquete, vôlei, judô e karatê.

As vagas são limitadas e os interessados devem se apressar: o prazo vai até o dia 31 deste mês de março. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (69) 99943-0827 ou presencialmente na Vila Olímpica Chiquilito Erse. Participe e fortaleça o esporte da nossa cidade.

Motocross - O distrito de Nova Dimensão foi palco de um espetáculo de saltos e velocidade no último fim de semana. Na categoria Importada Força Livre, Vitor Mota desbancou o campeão Hugo Amaral e garantiu o topo do pódio. Outro destaque foi o jovem Erick Magalhães, que venceu de ponta a ponta na classe Júnior.

Entre as mulheres, Kellen Persch confirmou o favoritismo em uma disputa acirrada. O evento, com portões abertos, reforçou a força da LIMERO no estado e contou com a técnica emocionante do veterano Edson "Kike" Dias, de 62 anos.

Ranking - O futebol rondoniense vive um 2026 de ascensão. Com Porto Velho, Ji-Paraná e Guaporé brilhando na Copa do Brasil, o Estado injetou recursos valiosos nos cofres. No entanto, o Ranking da CBF ainda coloca a federação de Rondônia na 24ª posição, logo atrás do Acre (23º).

O consolo vem no ranking de clubes: a Locomotiva é a melhor equipe da região, ocupando o 75º lugar geral no Brasil. Com mais investimento em infraestrutura, a meta agora é ultrapassar os vizinhos nos próximos anos.