Governo de Rondônia integra 10ª fase da Operação Mute e intensifica ações de segurança nas unidades prisionais

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 18/03/2026 às 09h12

Com foco na segurança e na prevenção de práticas ilícitas no interior das unidades prisionais, o governo de Rondônia integrou, na terça-feira (17), a décima fase da Operação Mute, realizada na Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho (470), em Porto Velho. A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) participou da operação por meio do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), que realizou revistas minuciosas nas celas, com o apoio de cães farejadores treinados para a detecção de entorpecentes e outros materiais ilícitos, reforçando a eficácia das ações de fiscalização.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração entre as forças e o investimento em ações estratégicas são fundamentais para garantir a ordem nas unidades e a proteção da sociedade.

SEGURANÇA PRISIONAL

A Operação Mute é conduzida pela Polícia Penal Federal e pelas Polícias Penais do Brasil, com o objetivo de identificar, prevenir e neutralizar o uso indevido de meios de comunicação no interior das unidades prisionais.

As atividades envolvem planejamento estratégico, uso de tecnologias, ações de inteligência e atuação integrada entre as forças de segurança, sempre em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e segurança da informação.

De acordo com o secretário da Sejus, Marcus Rito, a iniciativa reforça o compromisso com a segurança da sociedade, a manutenção da ordem no sistema prisional e a valorização das ações integradas.