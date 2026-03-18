Nomes históricos do PT, Zé Dirceu e Lindbergh referendam pré-candidatura de Expedito Netto ao Governo de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 09h29

PORTO VELHO, RO - O ex-deputado federal e atual secretário nacional de Pesca, Expedito Gonçalves Ferreira Netto, o Expedito Netto, apareceu ao lado de lideranças nacionais do Partido dos Trabalhadores (PT), como José Dirceu e Lindbergh Farias, em vídeos divulgados em suas redes sociais, em meio às movimentações políticas que sucederam a confirmação de sua filiação à sigla e a aprovação de sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia para as eleições de 2026.

Em um dos registros divulgados, Expedito Netto inicia a gravação direcionando uma mensagem ao ex-ministro José Dirceu. “Forte abraço ao nosso grande Zé Dirceu. Feliz Aniversário!”, afirmou. Na sequência do mesmo vídeo, José Dirceu aparece ao lado do ex-deputado e declara apoio político. “Olá pessoal, estou aqui com o Expedito Neto, nosso governador, governador do presidente em Rondônia. Nós vamos com tudo que a gente precisa de gente com vontade, jovem, que tem um futuro na política, tá? Expedito, conta com o nosso apoio, velho. Conta comigo, meu irmão. Valeu”, disse. Ao final, Expedito Netto encerra a gravação com uma breve manifestação: “Forte abraço.”

Em outro vídeo, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, também surge ao lado de Expedito Netto e reforça apoio ao nome do ex-parlamentar. “Olá pessoal, estou aqui com o Expedito Neto, nosso governador, o governador do presidente em Rondônia. Nós vamos com tudo que a gente tem de gente com vontade, jovem, que tem um futuro na política. Expedito, conta com o nosso apoio. Conte comigo, meu irmão. Valeu. Forte abraço”, declarou.

As aparições ocorrem após a formalização da entrada de Expedito Netto no Partido dos Trabalhadores, oficializada em 14 de janeiro de 2026 por meio de nota pública da Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB. Na ocasião, a federação informou que a filiação foi aprovada após reunião realizada na sede do Diretório Estadual do PT, em Porto Velho, com participação de dirigentes partidários e do próprio ex-deputado. No mesmo encontro, seu nome foi submetido à avaliação e aprovado como pré-candidato ao Governo de Rondônia.

De acordo com a nota divulgada à época, o presidente estadual do PT, Ernesto Ferreira, afirmou que a entrada de Expedito Netto reforçava o partido e o campo político da esquerda no estado, além de destacar o compromisso do ex-deputado ao se colocar como pré-candidato ao Executivo estadual. O documento também registrou que a decisão ocorreu após debate interno e que contou com aceitação unânime dos presentes.

Posteriormente, em 7 de março de 2026, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou em vídeo que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estava “muito feliz” com a filiação de Expedito Netto ao partido. Segundo ele, o ex-deputado deverá representar em Rondônia o projeto político defendido pelo governo federal. Na mesma gravação, Edinho deu boas-vindas ao novo filiado e mencionou que Lula acompanhava com satisfação a chegada de Netto à sigla.

Ainda no contexto das declarações, Expedito Netto afirmou, na ocasião, que pretendia trabalhar para transformar Rondônia e ampliar o crescimento econômico do estado, além de mencionar o cenário econômico nacional e políticas públicas em curso.

Quem são Dirceu e Lindbergh Farias?

José Dirceu é um dos quadros históricos do Partido dos Trabalhadores. Ex-líder estudantil, participou da fundação do PT, foi deputado estadual e deputado federal por São Paulo, presidiu nacionalmente a legenda e ocupou o cargo de ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula, entre 2003 e 2005. Depois de deixar o governo, teve o mandato cassado, foi condenado no mensalão e também na Operação Lava Jato, em processos que marcaram sua trajetória política nas últimas duas décadas. Em outubro de 2024, suas condenações da Lava Jato foram anuladas por decisão do ministro Gilmar Mendes, o que o recolocou em condição de elegibilidade para 2026.

Lindbergh Farias ganhou projeção nacional como liderança do movimento estudantil e um dos rostos dos caras-pintadas, que tiveram papel central no processo de impeachment de Fernando Collor. Na vida institucional, foi deputado federal, prefeito de Nova Iguaçu, senador da República e voltou à Câmara dos Deputados, onde exerce atualmente mandato pelo Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, também enfrentou controvérsias e ações judiciais ligadas à sua passagem pela prefeitura, mas permanece como uma das vozes nacionais do PT e integra hoje a linha de frente política do partido no Congresso.