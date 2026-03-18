Oficina capacita mulheres da comunidade de São Carlos

Por Maximus Vargas

Publicada em 18/03/2026 às 10h09

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM) e em parceria com a Defesa Civil, realiza no próximo dia 21 de março a oficina de empreendedorismo “Mulheres em Movimento” no Distrito de São Carlos. O evento gratuito é voltado para 30 moradoras da comunidade ribeirinha do Baixo Madeira e busca promover a autonomia financeira e o fortalecimento do protagonismo feminino nos distritos.

O prefeito Léo Moraes reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento regional. “Queremos garantir que as mulheres das comunidades ribeirinhas tenham acesso à qualificação e oportunidades para transformar talento em renda e dignidade para suas famílias”.

A programação ocorre das 8h às 17h e foca na capacitação prática e na construção de redes de apoio. No período da manhã, as participantes terão acesso a palestras sobre gestão, precificação e fundamentos do empreendedorismo. À tarde, o foco será em comunicação e marketing social. Esta é a primeira vez que este curso específico é realizado na região.

Anne Cleyanne destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento feminino nas comunidades ribeirinhas

A coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyanne, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento feminino nas comunidades ribeirinhas. “Nosso objetivo é incentivar a autonomia das mulheres, oferecendo conhecimento e apoio para que elas possam desenvolver seus próprios negócios”.

O objetivo central do curso é permitir que as mulheres empreendam dentro de suas próprias rotinas e acessos, gerando um impacto que reflete diretamente na saúde mental e na economia criativa do município. Espera-se que a oficina valorize a cultura local e os conhecimentos ancestrais passados entre gerações, transformando-os em ferramentas de sustentabilidade.

Carolina Martins, gerente de Políticas Assistenciais para Mulheres, destaca o valor humano da iniciativa. “As nossas vivências e conhecimentos podem ser um instrumento de transformação de vidas dentro da nossa comunidade”.

A iniciativa integra as políticas públicas de fortalecimento da autonomia feminina e fomento da economia local. Ao final da imersão, espera-se que o aproveitamento técnico e socioeconômico contribua tanto para o desenvolvimento individual das participantes quanto para o crescimento coletivo da comunidade do Baixo Madeira.