Centro do Autismo de Cacoal recebe equipamentos tecnológicos com apoio de Cirone

Por Eli Batista

Publicada em 18/03/2026 às 11h10

O deputado estadual Cirone Deiró viabilizou R$100 mil reais para a aquisição de equipamentos tecnológicos para o Centro de Autismo de Cacoal. A entrega do material ocorreu nesta sexta-feira (13). A instituição foi criada há três anos e atende 320 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A solenidade de entrega do material contou com a participação do deputado Cirone Deiró, de sua esposa Noeli Deiró, do prefeito Adailton Fúria, da primeira-dama Joliane Fúria, dos vereadores Zivan Almeida, Paulinho do Cinema e Marilande Alves, da secretária municipal de Educação, Márcia Antunes, além de pais e servidores.

Os recursos foram investidos na aquisição de mesa digital interativa, notebooks e tablets. O diretor Valdemir Lucas de Souza disse que a chegada dos materiais vai contribuir para que a instituição continue evoluindo. Ele também fez explanações sobre a necessidade da oferta de novos serviços e de ampliação do espaço. “Estamos atendendo 320 crianças e temos 80 na lista de espera”, informou.

Cirone disse que assegurou os recursos a pedido do vereador Zivan Almeida e que está disposto a continuar apoiando o trabalho desenvolvido pela instituição. “Sabemos que esse centro é um anseio antigo, em Cacoal, e estamos aqui, pronto para ajudar, sempre que for necessário”, afirmou.

Zivan Almeida lembrou que o deputado está sempre pronto para ouvir as reivindicações da população e buscar os recursos necessários para que elas sejam atendidas. “A chegada desses equipamentos é mais uma ação que se torna realidade, por meio do trabalho do nosso deputado Cirone”, disse.

O prefeito Adailton Fúria disse que estava feliz com os avanços do centro, desde sua criação e que no futuro, o município será contemplado com um espaço maior e mais completo. Ele também agradeceu o apoio do deputado. “O Cirone é um grande parceiro, que está sempre assegurando recursos para as pessoas com deficiência, inclusive para esse centro e para as mães atípicas”, afirmou.