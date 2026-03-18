André Marques celebra 2 anos sem fumar: “achava que era impossível parar”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 11h33

O apresentador Andre Marques comemorou nesta quarta-feira (18) um marco pessoal: dois anos longe do cigarro. Em publicação nas redes sociais, ele compartilhou a experiência de abandonar o vício, falou sobre os desafios enfrentados no processo e incentivou outras pessoas a iniciarem a mesma mudança.

Segundo Andre, o hábito fazia parte de sua rotina de forma intensa, chegando ao consumo elevado diário. Ao refletir sobre o passado, ele destacou o impacto emocional que a perda do pai, Otto Marques, teve em sua decisão de parar. “Hoje em completo dois anos sem fumar. Eram praticamente quatro maços por dia. Era parte da minha rotina, da minha vida. Eu realmente achava que ia ser impossível parar de fumar. Fumava muito. No ano passado, todo mundo sabe, eu perdi o meu pai por conta do cigarro. Ele enfrentou um câncer de pâncreas e conviveu por muitos anos com enfisema pulmonar. E vê ali de perto o estrago que o cigarro faz com alguém que você ama, muda muita coisa”, afirmou.

O apresentador também ressaltou que interromper o vício não é um processo imediato e exige disciplina contínua. “Parar não é simplesmente decidir e pronto. Não é fácil e nem rápido. E não é um assunto resolvido. A luta é diária e para sempre. Às vezes você sente o cheiro e lembra. Já sonhei que estava fumando. Ás vezes você vê alguém fumando perto de você, [sente] aquele cheirinho e aquele pensamento todo volta. Porque sim, fumar é gostoso. Se não fosse, não existiriam milhões de pessoas viciadas”.

Ele ainda destacou que a dependência vai além do aspecto físico. “Não só uma dependência química, também existe uma dependência emocional muito forte. Aquele companheirismo do cigarro. É triste, mas é verdade. Muita gente quer ajudar, incentivar e isso é bonito, é amor. Mas a verdade é uma só. A batalha acontece de dentro de você. É você contra você”.

Ao falar dos resultados, Andre relatou melhora significativa na qualidade de vida, incluindo ganhos na saúde e no bem-estar. “Eu respiro melhor, tenho mais disposição para várias coisas. Para brincar com minhas cachorras, para poder viajar, namorar, trabalhar e para viver. Os meus exames melhoraram bastante. Meu corpo e minha cabeça melhoraram. Se você está preso nesse vício e acha que é impossível sair dele, eu entendo super você”.

Na mensagem final, o apresentador incentivou seguidores a iniciarem o processo de abandono do cigarro. “Eu pensava exatamente a mesma coisa, mas posso te garantir que dá para sair. Eu estou aqui para te dizer uma coisa simples, mas difícil: é possível. Talvez vá demorar, talvez você caia algumas vezes, ou volte [para o vício]. [...] É possível, sim. Mas para isso tem que fazer uma parada, tem que começar”.

Ele concluiu sugerindo que a própria data sirva como ponto de partida para quem deseja parar de fumar. “Pega essa data de hoje, então, dia 18 de março. A data em que uma pessoa muito bacana, se você tem carinho por mim, fique feliz por mim porque hoje completam dois anos que eu parei de fumar. E pode ser o seu início. Só depende de você. Comece agora”.