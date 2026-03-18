Atriz relembra caso de racismo na Globo: “eu precisava ser ouvida”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 11h24

A participação de Roberta Rodrigues no programa Sem Censura, da TV Brasil, trouxe novamente à tona um caso de racismo enfrentado pela atriz nos bastidores da televisão. Durante a entrevista exibida na terça-feira (17), ela abordou as consequências do episódio e explicou por que decidiu levar a situação à Justiça.

Segundo a atriz, o caso envolveu um diretor que, de acordo com seu relato, teve uma conduta ofensiva e desrespeitosa. “Passei por um caso de racismo com um diretor. Esse diretor foi muito agressivo, ele foi racista e abusivo. Eu sempre falei que o dia que me desrespeitassem, eu iria atrás dos meus direitos. E isso aconteceu. Então, assim, foi isso o que eu aprendi na minha vida. O meu pai sempre falou que eu poderia estar em qualquer lugar e que eu tenho o direito de ser respeitada, que isso é o básico, que respeito é o básico”, declarou.

Ela afirmou que tentou encontrar espaço para ser ouvida, mas não obteve retorno. “Então, no momento em que sou desrespeitada de uma forma muito agressiva, que me fez refletir muitas coisas na minha vida, eu não tinha dúvidas, precisava de uma escuta. Não existiu essa escuta. Então, eu fui atrás da onde eu pudesse ser ouvida”, disse.

Diante disso, Roberta decidiu formalizar a denúncia na Justiça e teve decisão favorável. “E aí, eu abri um processo. Esse processo correu, eu venci esse processo. Isso foi muito importante. Esse diretor foi responsável por isso, mas também serviu para que a gente pudesse entender que nós, mulheres pretas, precisamos ser respeitadas. É o nosso direito como qualquer outra mulher. A gente está vendo hoje em dia esse lugar do feminicídio. Está crescendo absurdamente porque as mulheres estão entendendo o direito delas. E esse meu direito também”.

Ao comentar sua trajetória pessoal e profissional, a atriz ressaltou que não cogitou ignorar o ocorrido. “Eu sou atriz que veio do 'Nós do Morro', sabe? Eu tenho a minha família, tive a minha avó. Eu tenho toda uma responsabilidade com pessoas que para mim são fundamentais, do meu lugar. Então, eu não poderia abaixar a cabeça e fingir que nada estava acontecendo e passar por cima de mim mesma. Eu jamais passaria por cima de mim mesma. É sobre você entender os seus direitos e vocês correr na frente”, afirmou.

O episódio citado remete a 2022, quando denúncias de discriminação nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador levaram ao afastamento do diretor Vinícius Coimbra. Outras atrizes também relataram situações semelhantes, conforme divulgado à época pela imprensa.