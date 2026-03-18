Hildon ressurge como opção ao Governo de Rondônia, Samuel Costa segue abandonado pelo PT e Léo Moraes fica entre Camargo e Fúria

Por Herbert Lins

Publicada em 18/03/2026 às 10h45

O voto é construído quando se transforma ações em mensagem política.

CARO LEITOR, a boa comunicação política, para quem não sabe, é capaz de vencer uma eleição. Observo representantes políticos como enormes possibilidades de falar bem, porém, existem políticos que destroem a comunicação política. Como estudioso do marketing político e eleitoral, observo as redes sociais de muitos políticos, inclusive os perfis nas redes sociais. Não são poucos, mas muitos políticos que usam as redes sociais para comunicar sua agenda diária quase como um diário de uma adolescente. Neste caso, a equipe de marketing político posta fotos ou vídeos de reuniões ou com lideranças, visitas institucionais, eleitores, empresas, aldeias indígenas, bem como participação de eventos, realização de entregas e outros. Esse tipo de postagem apenas gera visibilidade e funciona como os outdoors de antigamente, usados para reforçar peças publicitárias de rádio e televisão. Assim, sempre defendi a tese de que esse tipo de postagem raramente constrói voto. O voto é construído quando se transforma ações em mensagem política, gerando posicionamento, defesa de causa e apresentando proposta de solução.

Significa

A atividade política se faz com narrativa e se mostrar ocupado não significa que o eleitor entenda o que você representa politicamente. O eleitor não quer saber da agenda do político, ele quer saber se você luta por algo importante para ele ou para algum segmento da sociedade.

Perguntas

A comunicação de um político precisa responder quatro perguntas: Qual o seu posicionamento? Qual é o problema e a problematização? Qual causa você defende? Quais ações foram realizadas para impactar de forma positiva a vida das pessoas?

Transforma

Campanhas que crescem nas redes sociais fazem algo diferente para despertar a atenção do internauta. A comunicação transforma cada ação e entrega em mensagem política. Por exemplo, uma visita vira posicionamento, defesa, causa e proposta solução.

Exemplo

Observe bem a diferença de comunicação que transforma a ação em mensagem política. Primeiro exemplo: “Hoje visitei o hospital João Paulo II, fiquei impactado com o que vi e vamos fazer o possível para melhorar.” Segundo exemplo: “Hoje visitei o hospital João Paulo II e percebi o quanto a nossa saúde precisa voltar a ser prioridade no sentido de melhorar o atendimento médico e ambulatorial à nossa população.” A ação virou narrativa no segundo exemplo.

Conquista

Comunicação política eficiente não mostra apenas o que faz e entrega. Mostra por que a ação importa para a população. Assim, a agenda diária mostra trabalho, mas a narrativa constrói e conquista o voto.

Conseguem I

Entre os três senadores de Rondônia, apenas os senadores Confúcio Moura (MDB) e Marcos Rogério (PL) conseguem transformar suas narrativas na conquista de voto. Ambos conseguem transformar a ação em narrativa, apresentando soluções e entregas que mudam a vida das pessoas.

Conseguem II

Entre os oito deputados federais, apenas Silvia Cristina (PP), Fernando Máximo (PL) e Lúcio Mosquini (PL) conseguem se comunicar melhor com o internauta. Silvia, Máximo e Mosquini se posicionam, apresentam o problema e a problematização, por fim, a solução e os impactos negativos e positivos na vida das pessoas.

Convite

Falando em impacto, a convite do pré-candidato a senador Bruno Scheid do Bolsonaro (PL), participei de jantar na sua residência na noite de quinta-feira (12) e sexta-feira (13) em Ji-Paraná. O evento contou com a presença de familiares, amigos, políticos, empresários e profissionais do marketing político e eleitoral.

Conheci

Na sexta-feira (13), a convite da equipe de marketing eleitoral do pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), visitei e conheci as instalações da representação regional do seu gabinete parlamentar em Ji-Paraná. Na oportunidade, conversei com assessores, políticos e empresários.

Convidou

O pré-candidato a senador Bruno Scheid do Bolsonaro (PL), também me convidou para participar do Encontro Estadual do PL realizado no sábado (14) no Clube Vera Cruz em Ji-Paraná. O convite foi reforçado pelo senador Marcos Rogério e pelo deputado federal Fernando Máximo, ambos do PL.

Recebido

Participei do almoço oferecido ao presidenciável Flávio do Bolsonaro (PL) no Espaço Prime a convite do pré-candidato a senador Bruno Scheid do Bolsonaro (PL). Ambiente em que fui muito bem recebido e não fui hostilizado mediante as críticas e algumas ressalvas às pautas bolsonaristas.

Presente

Durante os quatro dias em Ji-Paraná, conversei bastante com o pré-candidato a senador Bruno Scheid do Bolsonaro (PL), tirei histórias a limpo olhando olho no olho de notícias vinculadas na imprensa em relação ao seu passado e o presente. Tudo não passa de muita especulação e quem não tiver pecado que atire a primeira pedra.

Parabenizar

A coluna aproveita para parabenizar o publicitário e marqueteiro Melqui Moreira e o cinegrafista Neto Cavalcanti pela oportunidade de conviver e aprender um pouco da cobertura audiovisual e estratégia da comunicação política de um grande evento político. Melqui e Neto possuem know-how de longa experiência em campanhas eleitorais.

Valoriza

Em colunas pretéritas, já questionei por que a classe política de Rondônia não valoriza nossos profissionais de excelência do marketing político e eleitoral, bem como da comunicação política. No mercado local existem mentes brilhantes e preparadas para tocar uma campanha política sem precisar contratar marqueteiros de outras escalas por somas milionárias.

Moderado

A militância da direita e da extrema-direita diz que sou de esquerda e comunista. Já a militância da esquerda e da extrema-esquerda diz que sou de direita. Essa turma precisa se entender. Contudo, na coluna e nas entrevistas que concedo, afirmo que passei por uma metamorfose e consigo dialogar com a esquerda e a direita, inclusive com os extremos, portanto, me considero um indivíduo pensante de centro e moderado.

Destacou

O ex-senador Expedito Júnior (PSD) me ligou quando terminou a leitura da coluna de ontem (17) para comentar sobre o conteúdo do “voto estratégico”. Expedito destacou a ausência do candidato a governador Eduardo Valverde (PT) na coluna e fez questão de frisar que foi uma campanha equilibrada. Por fim, confessei o lapso de memória em relação a Valverde e Marcos Sussuarana (PSOL).

Apareceu

Falando em ausência, o atual Secretário Nacional de Pesca Industrial e pré-candidato a governador do PT, ex-deputado federal Expedito Netto (PT), após um período ausente depois da filiação ao PT em meados de janeiro deste ano, apareceu nas redes sociais ao lado do ex-chefe da Casa Civil José Dirceu e do deputado federal Lindbergh Farias (PT).

Apoio

O vídeo postado nas redes sociais foi gravado durante as comemorações do aniversário de José Dirceu (PT). O ex-deputado federal Expedito Netto (PT) recebeu apoio e incentivo de Dirceu e do deputado federal Lindbergh Farias (PT) para disputar o governo pelo PT e reforçaram que Netto será o palanque de Lula em Rondônia.

Louros

Enquanto o ex-deputado federal Expedito Netto (PT) ganha louros da cúpula nacional do PT, o lulista de carteirinha, advogado Samuel Costa (Rede) – diga-se de passagem, meu amigo pessoal – segue como uma noiva traída e abandonada no altar da igreja pela militância petista de Rondônia. Samuel deveria tomar vergonha na cara e escolher caminhos para ser reconhecido, apoiado e valorizado.

Disparou

Falando em valorizado, o nome do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB) estava em baixa nas bolsas de apostas políticas desde que deixou a Prefeitura de Porto Velho. Nos últimos dias, o seu nome disparou com a possibilidade de disputar o governo ou aceitar o convite para compor uma chapa majoritária como candidato a vice-governador.

Disputar

O ex-prefeito Hildon Chaves, ainda filiado ao PSDB, recebeu convite do deputado federal Maurício Carvalho (União) para disputar o governo de Rondônia pela federação União Progressista (UP). Hildon seguirá para a capital federal para discutir a possibilidade com lideranças nacionais partidárias para então, decidir o seu futuro político.

Companheiro

O possível companheiro de chapa do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB) como candidato a vice-governador seria o prefeito de Vilhena, delegado Florie, atualmente filiado ao Podemos, tem convites de filiação do União Brasil, PP e Republicanos. A chapa majoritária seria composta por um promotor de justiça e um delegado de Polícia Federal na disputa ao governo de Rondônia.

Unir

O ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB) também recebeu convite para se filiar ao partido Novo e compor como candidato a vice-governador na chapa majoritária encabeçada pelo senador Marcos Rogério (PL). Neste caso, Rogério e Hildon contariam com o recuo da pré-candidatura a governo do prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos), no sentido de unir a direita em Rondônia, por sua vez, com chances reais de vitória no primeiro turno.

Caminhos

Caso se confirme a união de Marcos Rogério, Hildon Chaves e Delegado Flori, só resrestarão dois caminhos para o prefeito Léo Moraes (Podemos): insistir com a pré-candidatura a governo do Delegado Rodrigo Camargo ou aderir ao pré-candidato ao governo Adailton Fúria (PSD) sem poder fazer muitas exigências.

Preferido

Fontes ligadas ao Prédio do Relógio revelaram à coluna que o nome preferido do prefeito Léo Moraes (Podemos) para indicar como candidato a vice-governador é o de seu tio, o empresário Márcio Barreto. Os demais nomes não passam de meras especulações.

Destaca

O vereador Pastor Evanildo tem nas mãos a carta de anuência do PRTB para deixar a legenda, por sua vez, recebeu convite do PL para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Evanildo se destaca nas pautas em defesa da família, saúde e políticas públicas de atenção a idosos.

Sério

Falando sério, quer vencer nas urnas, comece pela comunicação. Não basta ter boas ideias e ficar mostrando a agenda política e do candidato. Assim, quem não sabe se comunicar e transformar ação em narrativa, não convence, não engaja e não conquista votos.