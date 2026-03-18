MP Eleitoral e TRE alinham ações para eleições de 2026 em Rondônia

Por MP-RO

Publicada em 18/03/2026 às 11h18

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) participou de reunião com a corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para tratar da organização das eleições de 2026. O encontro ocorreu nesta terça-feira (17/3), na sede do TRE, e reuniu representantes das instituições para definir medidas de segurança e estratégias de atuação conjunta. O objetivo é garantir um processo transparente e dentro da lei.

Participaram da reunião, pelo MPRO, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, e o coordenador do Núcleo de Apoio Eleitoral (Nuape), Promotor de Justiça Glauco Maldonado Martins. Pelo MPF, esteve presente o Procurador Regional Eleitoral, Leonardo Trevizani Caberlon, e pelo TRE, o Presidente, Raduan Miguel, o Corregedor-Geral, Daniel Ribeiro Lagos, o Desembargador Glodner Pauletto, que atua na coordenação da segurança das eleições, e a Diretora-Geral, Lia Maria.

Segurança e atuação conjunta

Durante o encontro, os participantes discutiram ações para reforçar a segurança durante o período eleitoral. Também trataram da integração entre os órgãos para prevenir problemas e dar respostas rápidas a possíveis irregularidades.

A atuação conjunta busca evitar fraudes e garantir que o eleitor possa votar com tranquilidade. As instituições também alinharam formas de troca de informações durante o período eleitoral.

O papel do Ministério Público Eleitoral

O Ministério Público Eleitoral atua para que as regras sejam cumpridas em todas as etapas da eleição. Isso começa no cadastro dos eleitores e segue até a diplomação dos candidatos eleitos O órgão também apura denúncias relativas ao processo, bem como apresenta recursos à Justiça Eleitoral quando identifica decisões que podem contrariar a lei. Esse trabalho ajuda a corrigir falhas e manter o processo justo.

Nos municípios, o promotor eleitoral acompanha de perto as eleições. Ele atua junto aos juízes e às juntas eleitorais, que são grupos responsáveis por organizar e contar os votos.