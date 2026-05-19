Equipe de manutenção da Semosp realiza troca de lâmpadas nos bairros

Por Natalino FS

Publicada em 19/05/2026 às 11h04

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando os trabalhos de manutenção da iluminação pública em diversos bairros do município. Nesta segunda-feira (18), a equipe de manutenção realizou ações de troca de lâmpadas e melhorias no sistema elétrico em diferentes pontos da cidade.

A gestão municipal já iniciou a substituição das antigas luminárias por modelos mais modernos com tecnologia LED, além da instalação de novos equipamentos em locais que ainda não contavam com iluminação adequada. A iniciativa busca proporcionar mais segurança, conforto e qualidade de vida para a população.

Entre os serviços executados estão a troca de lâmpadas na avenida Transcontinental com a Linha 94, no bairro Jardim Flórida, na rua Governador Jorge Teixeira, no bairro Alto Alegre, além da manutenção do sistema elétrico de super postes na rua Martins Costa, no bairro Vila Jotão.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a ação representa mais do que uma simples melhoria urbana. “Esse tipo de ação não é apenas uma simples mudança, é um serviço que traz segurança à população. Isso também permite que os moradores da região vivam sem maiores preocupações, porque os locais estão iluminados”, destacou.

Morador da cidade, João Neves elogiou a rapidez da equipe em atender as demandas da população. “Quero parabenizar a equipe da Prefeitura acerca da iluminação pública que foi recuperada, trazendo muitos benefícios para todos nós. As ruas e avenidas estão bem mais iluminadas, isso reforça até mesmo a segurança e a visibilidade de todos”, ressaltou.

A Prefeitura reforça que a população pode colaborar informando os pontos que necessitam de manutenção. As solicitações podem ser feitas pelo telefone ou WhatsApp (69) 99289-1163.

Foto: Semosp