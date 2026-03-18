Orientações reforçam cuidados no preparo do açaí para garantir segurança alimentar em Rondônia

Por Aurimar Lima

Publicada em 18/03/2026 às 11h21

O consumo de açaí faz parte da rotina alimentar da população de Porto Velho e de diversas regiões de Rondônia. Para garantir que esse alimento tradicional chegue de forma segura à mesa dos consumidores, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) reforça orientações sobre boas práticas na manipulação e preparo do fruto.

A iniciativa tem como objetivo orientar produtores e comerciantes sobre procedimentos sanitários essenciais, como higienização adequada, branqueamento do fruto e manipulação em ambiente limpo. As ações são acompanhadas pela vigilância sanitária municipal, responsável pela fiscalização e inspeção sanitária dos estabelecimentos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o fortalecimento das ações de vigilância em saúde contribui para preservar a cultura alimentar da população e garantir segurança alimentar em todo o estado.

SEGURANÇA ALIMENTAR

De acordo com a chefe do Núcleo de Alimentos da Agevisa, Cristiane Teixeira, a população também pode colaborar observando se o estabelecimento possui as boas práticas de fabricação. “Um local regularizado passa pelo acompanhamento da vigilância sanitária, que verifica desde o recebimento da matéria-prima até a higienização e o branqueamento do fruto, garantindo que o produto seja seguro para o consumo”, explicou.

Outro ponto de atenção é a prevenção da Doença de Chagas. O coordenador estadual do Programa de Doença de Chagas, José Maria Silva Nobre, esclarece sobre a transmissão da doença. “A contaminação pode ocorrer quando o alimento entra em contato com o barbeiro, inseto transmissor, ou fragmentos dele durante a colheita ou o processamento. Por isso, seguir corretamente as boas práticas e realizar a higienização adequada do fruto é fundamental para evitar riscos”, ressaltou.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, destacou que a orientação técnica é fundamental para fortalecer a segurança alimentar no estado. “Nosso trabalho é garantir que a população tenha acesso a alimentos seguros sem perder as tradições culturais da nossa região. Ao orientar produtores e comerciantes sobre boas práticas, protegemos a saúde da população e valorizamos um alimento que faz parte da identidade amazônica”, afirmou.

As ações de orientação sanitária fazem parte do trabalho permanente da Agevisa, realizado em parceria com as vigilâncias sanitárias municipais, com foco na segurança alimentar e na preservação de hábitos culturais importantes para a população rondoniense.