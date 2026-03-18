Prefeitura executa serviços essenciais de limpeza e conservação dos canteiros em diversos pontos da cidade

Por Assessoria

Publicada em 18/03/2026 às 08h34

Cidade limpa, trabalho contínuo! A Prefeitura de Espigão do Oeste segue com ritmo intenso de trabalho para manter a cidade organizada e bem cuidada. Diariamente, as equipes de manutenção da SEMOD estão nas ruas executando serviços essenciais de limpeza e conservação dos canteiros em diversos pontos do município.

As ações fazem parte de um cronograma permanente, garantindo mais qualidade de vida, segurança e bem-estar para a população. Mesmo diante da alta demanda, os trabalhos não param e avançam conforme o planejamento da Secretaria.

Cuidar da cidade é um compromisso diário, refletindo diretamente no orgulho de viver em Espigão do Oeste.