Simone Mendes se emociona ao ver jatinho reformado: “Não é sobre luxo”

Publicada em 29/01/2026 às 15h51
A cantora Simone Mendes compartilhou com os seguidores um momento marcante de sua trajetória pessoal e profissional. Em vídeo publicado na noite desta quarta-feira (28), a artista mostrou pela primeira vez o resultado da reforma completa de seu jato particular, avaliado em cerca de R$ 30 milhões, e não conteve a emoção ao ver o novo interior da aeronave.
As imagens revelam um espaço totalmente renovado, com acabamento moderno e visual sofisticado. Ainda assim, Simone fez questão de destacar que o impacto da experiência vai muito além do aspecto material. Na legenda da publicação, ela refletiu sobre o caminho percorrido até chegar a esse momento, associando a conquista a uma história de trabalho, fé e perseverança.
Segundo a cantora, a reforma simboliza uma oportunidade de olhar para trás, lembrar das origens simples e reconhecer que cada passo foi construído com esforço e confiança em Deus. Ela ressaltou que o sentimento predominante não é de luxo, mas de gratidão por tudo o que foi alcançado ao longo dos anos dedicados à música.
No desabafo, Simone também reforçou quais são, para ela, os verdadeiros pilares da vida. A artista afirmou que nenhuma conquista financeira se compara ao valor da família unida, da fé fortalecida e dos princípios preservados. Para Simone, o avião representa responsabilidade e propósito, além de servir como lembrete de que, quando há mais confiança divina, também há maiores cobranças.
Ao encerrar a mensagem, a cantora atribuiu toda honra e reconhecimento a Deus, destacando que nada do que vive hoje seria possível sem a graça divina que, segundo ela, sempre guiou suas escolhas e sua caminhada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!