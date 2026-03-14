Após infarto, ex de Jojo Todynho revela como soube do fim do namoro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/03/2026 às 08h53

O policial militar Thiago Gonçalves comentou publicamente, pela primeira vez, o fim de seu relacionamento com a cantora Jojo Todynho. Em publicação nos Stories do Instagram, na noite de sexta-feira (13), ele afirmou que tomou conhecimento do término por meio das redes sociais.

Segundo Thiago, a notícia chegou em um período sensível de sua vida, já que ele se recupera de um infarto sofrido recentemente. “Hoje tomei conhecimento, por meio das redes sociais, de que o relacionamento que vivíamos chegou ao fim. Recebi essa notícia em um momento particularmente delicado da minha vida, enquanto me recupero de uma internação, o que naturalmente torna tudo ainda mais sensível”, declarou.

Apesar da surpresa, o policial afirmou que prefere guardar lembranças positivas do período em que esteve com a artista. “Ainda assim, escolho olhar para trás com gratidão pelo tempo que compartilhamos, pelas experiências vividas e por tudo o que esse período representou. Algumas histórias não terminam da forma que imaginamos, mas isso não diminui o valor do que foi verdadeiro enquanto existiu”.

Na mensagem, ele também afirmou que pretende concentrar sua atenção na recuperação da saúde e pediu compreensão dos seguidores. “Sigo agora concentrado na minha recuperação, na minha saúde e nos próximos passos da minha vida, com serenidade e respeito por tudo o que ficou. Agradeço as mensagens de carinho e compreensão e conto com a empatia de todos”.

O fim do relacionamento foi divulgado mais cedo pelo jornalista Leo Dias, durante o programa “Melhor da Tarde”, da Band. O casal havia iniciado o namoro em fevereiro do ano passado. Após a notícia, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais e algumas publicações em que apareciam juntos foram apagadas.

Na semana anterior, Thiago havia sido internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto. Na ocasião, Jojo comentou publicamente o estado de saúde do então namorado e afirmou que o episódio teria sido provocado por estresse, negando rumores de uso de anabolizantes.