Amado Batista lamenta morte da filha e desabafa: “dor mais profunda que já senti”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/03/2026 às 08h39

O cantor Amado Batista usou as redes sociais neste sábado (14) para comunicar a morte da filha Lorena Batista, que vinha enfrentando um tratamento contra o câncer. A notícia foi divulgada por meio de uma mensagem emocionada publicada no Instagram do artista.

Após descobrir a doença, Lorena passou a morar com o pai, com quem mantinha uma relação muito próxima. Segundo o cantor, ela enfrentou o período de tratamento demonstrando coragem e serenidade diante da gravidade do quadro.

Na publicação, Amado Batista descreveu o impacto da perda e comparou a dor a uma interrupção inesperada em sua própria história. “É a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher”, escreveu.

O artista também lembrou a forma como a filha encarou a doença ao longo do tratamento. “Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela”.

Ao final da homenagem, o cantor refletiu sobre o sentimento de perder uma filha. “Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada”, afirmou.