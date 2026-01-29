Comitê debate políticas para pessoas em situação de rua em Porto Velho

Publicada em 29/01/2026 às 15h45
Na manhã desta quarta-feira (28), a Prefeitura de Porto Velho realizou uma reunião intersetorial para discutir e alinhar ações voltadas às políticas públicas destinadas às pessoas em situação de rua no perímetro urbano da capital.
O encontro ocorreu na Câmara de Vereadores e reuniu integrantes do Comitê de Tratativas sobre Pessoas em Situação de Rua. A iniciativa tem como objetivo promover o alinhamento entre os órgãos envolvidos, definir encaminhamentos estratégicos e compartilhar experiências relacionadas ao atendimento dessa população.
Para Maria do Socorro, o diálogo interinstitucional contribui para a efetividade das ações
Além da Prefeitura, participaram representantes do Governo do Estado, da Defensoria Pública e da sociedade civil organizada. Durante a reunião, também foram apresentados dados do trabalho desenvolvido pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra).
De acordo com a gerente da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Maria do Socorro, o diálogo interinstitucional contribui para a efetividade das ações. “Esse espaço fortalece a articulação das políticas sociais e amplia a capacidade de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, buscando soluções que favoreçam a reintegração social”.
Gedeão Negreiros destacou a importância da atuação conjunta entre os poderes Executivo e Legislativo
O presidente da Câmara de Vereadores, Gedeão Negreiros, destacou a importância da atuação conjunta entre os poderes Executivo e Legislativo. “A Câmara está alinhada com a gestão municipal na busca por encaminhamentos que ajudem a enfrentar esse problema social que impacta diretamente a cidade”, declarou.
Exemplo de atuação
Durante a reunião, o representante da Adra, Daniel Lesa, apresentou resultados de ações desenvolvidas no município de Ariquemes, que podem servir como referência para Porto Velho. Segundo ele, o modelo adotado tem apresentado avanços no atendimento e acompanhamento de pessoas em situação de rua.
Outro ponto discutido foi a ampliação da presença do poder público em comunidades terapêuticas, considerando que parte significativa das pessoas em situação de rua está associada ao uso abusivo de álcool e outras drogas.
Ao final do encontro, o Comitê deliberou pela realização de reuniões mensais, com o objetivo de acompanhar as ações e fortalecer a atuação integrada dos órgãos envolvidos.
