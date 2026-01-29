Prefeitura e Governo definem ações de segurança no Carnaval de Porto Velho

Publicada em 29/01/2026 às 16h05
Uma reunião de alinhamento realizada na manhã desta quinta-feira (29), no Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), definiu as medidas que serão adotadas para garantir segurança e tranquilidade durante o Carnaval de Porto Velho, que começa oficialmente neste fim de semana.
O encontro reuniu representantes da Prefeitura de Porto Velho, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Politec e Polícia Penal. O objetivo foi alinhar a atuação conjunta das forças de segurança durante os eventos carnavalescos na capital.
Entre as medidas definidas estão o horário de desbloqueio das avenidas que receberão os principais blocos de rua, previsto para as 4h da manhã, além da proibição da comercialização de bebidas em garrafas de vidro e da decolagem e uso de drones em áreas com grande concentração de pessoas.
De acordo com o comandante regional de policiamento, tenente-coronel Wilton Amorim, a reunião consolidou um grupo de trabalho integrado que atuará de forma conjunta durante todo o período carnavalesco. “Estiveram reunidos os principais órgãos de segurança para garantir ao cidadão e ao folião um Carnaval tranquilo. O Estado e o Município estarão presentes durante toda a programação”.
O gerente da Sesdec, coronel Henrique Barbosa, destacou que a atuação integrada é uma política permanente de proteção à população.
“Essa parceria, especialmente com a Prefeitura de Porto Velho, tem como objetivo garantir uma festa segura, organizada e sem violência”.
Representando o município, o diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural, Vanderlei Silva, destacou que o encontro permitiu definir estratégias e responsabilidades de cada órgão envolvido. “O Carnaval movimenta a cidade, e esse planejamento conjunto é fundamental para garantir uma festa organizada, com alegria e segurança para todos”.
O grupo integrado seguirá em alinhamento até o último dia oficial da programação. A orientação das forças de segurança é para que a população aproveite o Carnaval com responsabilidade, contribuindo para uma folia tranquila em Porto Velho.
